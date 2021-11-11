«Хозяин двора» во Владивостоке мстит всем, кто посягнет на его любимое место

У девушки не было ни с кем конфликтов, на это место она приехала первый раз. Фото: instagram.com/dps.control

Дорожные войны периодически дают о себе знать не только посреди оживленной трассы, но и во дворах жилых домов. Житель Владивостока рассказал в социальных сетях о том, как некрасиво поступили с его подругой. Девушка приехала в гости и припарковала свой автомобиль,чтобы никому не мешать,на единственное свободное место рядом с Ватутина, 26. Когда она собралась уезжать, обнаружила, что три колеса ее машины спущены.

Мужчина вызвал полицию, но все, что они смогли сделать, это составить протокол. На следующий день приморец поговорил с местными жителями, ему рассказали, что некий Денис из ближайшего дома возомнил, что это его личное место. «Собственник» пробивает колеса всем, кто решается здесь припарковать свой автомобиль.

- Одна бабуля все видела, но показания давать боится. Давайте пропиарим паренька, а то он как-то безнаказанно от всего уходит. Причем не так было бы обидно если бы какие-то были с ним конфликты, но она вообще первый раз приехала, а тут так по-крысиному, - пишет мужчина.

Напомним, накануне конфликт между автолюбителями развернулся в Первореченском районе Владивостока. Водители не могли поделить проезд на проспекте Красного Знамени, 119. Один из участников инцидента из принципа оставил авто на проезжей части и ушел на полчаса по своим делам. В итоге движение на узкой межквартальной дороге оказалось парализовано во всех направлениях.

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