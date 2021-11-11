В портах Приморского края создадут специальные штабы по доставке груза в другие регионы

В ближайшие дни из Приморья на север отправят несколько поставок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае создадут специальные штабы, которые буду координировать поставку задержавшихся грузов из местных портов в другие регионы России. В основном от проблем с поставками страдают на севере страны.

Идея принадлежит губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Ее быстро рассмотрели на совещании, и уже в ближайшие дни из Приморья отправится несколько поставок в Магадан, Сахалин, Камчатку и Чукотку.

— Мы обязаны не допустить срыв северного завода до окончания сезона, который наступит уже в этом месяце. Северяне должны быть в сроки обеспечены предметами первой необходимости, — заявил губернатор.

Напомним, что порты Приморского края уже несколько месяцев терроризирует проблема поставки грузов по России. Некоторые грузы сезонами простаивают на складах из-за чрезмерной нагрузки на логистику. Ранее в Минтрансе заявили, что взяли под контроль поставку грузов по Дальнему Востоку.

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