Медведи, гнавшие девушку до калитки, оказались не из Владивостока

Женщина успела убежать от семейства бурых медведей Фото: принтскрин видео.

Видеоролик с прогуливающимися вдоль жилых домов медведями, которые побежали вслед за девушкой, вызвал множество споров насчет того, где же это все-таки произошло. Косолапые успели "побывать" в Сочи, на Камчатке, Сахалине, но чаще всего СМИ "отправляли" их именно во Владивосток, куда-то в район Сахарного Ключа или Фетисов Арены. А местные жители подпитывали эту версию комментариями.

Например, в одном из местных пабликов жительница Приморья оставила комментарий, что ее муж работает в этом месте. Но не упомянула, где конкретно произошел инцидент.

Корреспондент «КП-Владивосток» попытался выяснить, откуда все-таки родом эта опасная косолапая семья. В полицию Владивостока не поступало никаких сообщений о нападении медведей, как и в охотнадзор. А на зарубежных сайтах видеоролик разместили гораздо раньше, чем в российских СМИ.

Оказалось, кадры с медведями сняты камерой наблюдения в городе Синая в центральной части Румынского округа Прахова.

Медведи попали на камеру, когда шли по ночной аллее. За три минуты до них по ней прошла семья из трех человек. Вскоре из дома вышла девушка и пошла в том же направлении, что и медведица с медвежонком. Через короткое время девушка резко появляется в кадре, запирает калитку и едва успевает забежать домой, как к забору подбегают косолапые и становятся на задние лапы. Врываться во двор животные не стали, подождали несколько секунд, не выйдет ли к ним кто-нибудь, и ушли.

Отметим, что в Румынии самая большая популяция бурых медведей за пределами России, их около шести тысяч особей в дикой природе. В июле этого года городским властям разрешили отстреливать медведей, которые врываются в дома, несмотря на то, что бурые медведи являются охраняемыми животными.

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