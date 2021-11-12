Энергетики ДРСК провели цикл занятий по электробезопасности для школьников Приморья

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ДРСК».

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжат проводить занятия по электробезопасности для школьников. С начала нового учебного года энергетики провели порядка 40 специализированных уроков в школах Приморья.

Занятия прошли в школах Надеждинского, Шкотовского Партизанского, Кавалеровского, Чугуевского, и Хасанского районов Приморского края, а также в городах Владивосток, Артём, Уссурийск, Лесозаводск и других муниципалитетах.

На уроках энергетики в доступной и игровой форме рассказали детям об электробезопасности. Начиная от элементарных правил пользования бытовыми электроприборами и заканчивая ознакомлением с порядком действий при обнаружении оборванного или оголённого провода. Также школьникам объяснили значения предупреждающих знаков на электрооборудовании, поговорили с ними о возможных неблагоприятных последствиях несоблюдения правил электробезопасности и самовольного проникновения на энергообъекты. По традиции, детям были продемонстрированы специальные средства защиты, которые используют энергетики в своей работе.

Всего с начала 2021 года специалисты четырех структурных подразделений филиала провели более 100 занятий по электробезопасности, в которых приняли участие более 2000 школьников. Кроме того, в этом году в г. Арсеньев в рамках профилактики электротравматизма и в целях ознакомления студентов с профессиями энергетической отрасти, в Приморских электрических сетях прошла экскурсия для студентов 1 курса Приморского индустриального колледжа.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.