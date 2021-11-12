«Вот это размотало, Крузак его так?» Авария во Владивостоке вызвала затор

Подробности происшествия предстоит выяснить специалистам. Фото: Ярослав ЮРИН

Авария с участием джипа и седана произошла в пятницу в Первореченском районе Владивостока. На данный момент подробности дорожного происшествия выясняются, данных о пострадавших не поступало. Но судя по снимкам с мест ЧП, автомобили получили серьезные кузовные повреждения.

ДТП случилось в районе дома №4 на улице Жигура. Кто именно из водителей нарушил ПДД предстоит установить специалистам. Разбитые машины заняли полторы полосы, поэтому проезд в направлении «Молокозавода» возможен только по встрченой. Из-за этого на участке образовался затор. По словам автомобилистов, движение замедленно сразу после кольца 3-ей Рабочей.

Авто перегородили проезд. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125ru.

Вот это размотало, Крузак его так?, – интересуются проезжающие мимо автомобилисты.

Напомним, мощный затор образовался в пятницу и в центре Владивостока. Пробками скованы большинство улиц, примыкающих к Алеутской. Из-за ремонта теплотрассы пришлось частично перекрыть движение.

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