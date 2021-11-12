Два тела нашли в Приморье в ущелье Дарданеллы

Склоны ущелья. Фото: Андрей Михайлов

Следственный комитет сообщил о гибели двух человек на туристической тропе «Ущелье Дарденеллы» в Приморье. Похоже, что двое мужчин замерзли в лесу. Их личности устанавливаются, СК по Приморскому краю проводит доследственную проверку.

Нашли тела 11 ноября 2021 года в лесном массиве недалеко от автодороги Шкотово – Партизанск. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

«По предварительным данным смерть людей наступила от переохлаждения. В настоящее время устанавливается личности пострадавших. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении приморского СК.

Красивое и опасное - иначе «Ущелье Дарденеллы» в Приморье не называют. Мы уже рассказывали об этом месте, которое считают одним из самых фотографируемых в крае. К сожалению, трагические случаи происходили здесь и раньше.

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