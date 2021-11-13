Во Владивостоке осьминогу устроили фотосессию у маяка

В комментариях под фото приморцы пишут, что это осьминог Дофлейна. Фото: instagram.com/yu.trifonova

Пока приморцы кутаются в шарфы и ищут куртки потеплее, смелый осьминог устроил себе морскую фотосессию на фоне маяка. Моллюск плавал у самой поверхности воды и позировал на камеру, кадры получились шикарные.

В комментариях под фото приморцы пишут, что это осьминог Дофлейна, его особи достигают до 25 килограмм. Также упомянули, что это вкуснейший деликатес, для тех, кто его умеет готовить. Но ужинать морепродуктами в планы фотографа не входило.

Напомним. Что одному из приморских дайверов этой осенью удалось запечатлеть прекрасную, но грустную картину с мамой осьминогом, которая выхаживала потомство. Эта история печальна потому что, как только мама выносит потомство, она погибнет, к сожалению смерть у головоногих родителей «запрограммирована» генетически.

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