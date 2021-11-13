Сухой фонтан на площади Владивостока разобрали перед подготовкой к зиме

Зимние каникулы у нового украшения площади продлятся до весны Фото: Дарья НАУМЕЦ

Новую достопримечательность города, сухой фонтан, чистят перед наступлением зимы. На данный момент снимают и разбирают решетки. Участки, что уже привели в порядок, накрывают специальной пленкой. По окончанию работ все вернут на свои места.

Свою работу фонтан начал в начале сентября этого года. Прекрасные брызги воды радовали жителей города ежедневно с восьми утра до 11 вечера. С пяти до семи часов он работал в «детском режиме», при котором струи били не в полную силу. Обычно в это время у фонтана можно было увидеть, бегающих между водными столбцами, детей.

Зимние каникулы у нового украшения площади продлятся до весны. Все оборудование отправится на хранение, где пройдет профилактику и небольшой ремонт.

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