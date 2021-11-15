Главный синоптик Приморья назвал дату, к которой владивостокцам нужно сменить резину

Из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай уточнил прогноз на начало третьей декады ноября. С 19 ноября над Приморье возможен дождь и снег, подтвердил синоптик. Кубай настоятельно рекомендует автолюбителям "переобуться" с летней резины на зимнюю к этой дате: возможны гололед и заснеженные дороги.

Последние расчеты, сказал Кубай, показывают непогоду на 18-19 ноября. Малоактивный атмосферный фрон несет сначала небольшой дождь, а затем и умеренный снег. Во Владивостоке при этом все еще сохранится плюсовая температура: утром 19 ноября ожидают снегопад, умеренный ветер и +5..+7 градусов.

Однако уже к 21 ноября в атмосфере появится комплекс термодинамических условий - над Японским морем, как раз вблизи Владивостока, разбушуется циклон.

- Не исключено выпадение приличного количества. Всем автолюбителям рекомендовал бы сменить летнюю резину на зимнюю до 20 ноября, - заключил метеоэксперт.

Напомним, о непогоде в начале третьей декады месяца синоптик говорил и раньше: пока что прогнозы не изменились.

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