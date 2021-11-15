Бойцовский клуб из-за трех рублей устроили водитель автобуса и пассажир во Владивостоке

Потасовка завязалась на улице. Фото: принтскрин видео.

Довольно неприятный инцидент произошел в Первомайском районе Владивостока в выходные. Как уверяют очевидцы, участниками драки стали пассажир и водитель автобуса. При этом горожане отмечают, что все случилось из-за недоплаты за проезд.

– Чуть дальше остановки «Чайка» в районе улицы Калинина, водитель маршрутки и пассажир решили подраться за три рубля. Именно злосчастные три рубля стали причиной драки двух мужиков, – поделились очевидцы.

«КП-Владивосток» обратилась за официальным комментарием в пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

– По факту видеоролика, размещенного в интернете, на котором двое неизвестных мужчин будет проведена проверка, – отметили в ведомстве.

Официальный представитель администрации Владивостока также отметила, что сейчас информация проверяется.

Напомним, в начале ноября в автобусе во Владивостоке пассажир подрался с водителем. Извозчик попросил молодых людей, которые вели себя вызывающе покинуть салон. На просьбу молодые люди отреагировали неадекватно, с одним из них завязалась потасовка.

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