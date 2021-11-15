Маньяка с отверткой ищут во Владивостоке

Район, в котором происходят инциденты. Фото: Юлия ДУГИНА, «КП – Владивосток»

Жители Владивостока взбудоражены инцидентами, которые происходят в центре города, – в районе торговых центров «Родина» и Clover House неизвестный мужчина бьет прохожих по голове и спине, угрожает отверткой и убегает. Уже известны несколько таких случаев. «КП – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД РФ по Владивостоку.

В отделе полиции Фрунзенского района заявили, что начали проверку информации, которая появилась в средствах массовой информации.

– В настоящее время участковыми уполномоченными полиции производится обход территории в центре города. Отрабатываются все лица, возможно, причастные к данному инциденту. Изучаются записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах и торговых центрах, – сказали в ведомстве.

Там отметили, что пострадавшие от мужчины не обращались в полиции.

– Полиция предлагает гражданам, ставшим очевидцами подобных происшествий или пострадавшим от действий неустановленного лица в районе улицы Семеновской, обратиться по телефонам: 02, 102, или 8(423) 2655341, 8(423) 2490926, – добавили в пресс-службе.

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