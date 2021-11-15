Многодетные жители Владивостока получили земельные участки

На жеребьевке было представлено 37 участков в разных районах города. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

В администрации Владивостока в 55 раз прошла жеребьевка земли для многодетных. Участие в ней приняли 24 семьи с тремя и более детьми. Горожане смогли получить участки в пригороде приморской столицы и поселке Трудовое.

– Всего на сегодняшнюю жеребьевку было приглашено 36 семей. Те, кто не пришел, смогут принять участие в выдаче участков уже в следующий раз, – подчеркнула Юлия Данилова, начальник отдела по распоряжению муниципальными земельными участками администрации Владивостока.

Выбрать собравшимся предстояло из 37 предоставленных участков. Один из них расположился в районе улицы Светлой в Трудовом, еще один – в районе улицы Урицкого, два участка находятся на Малиновой и сразу 33 земельных наделов в районе Лесопитомника.

В ближайшее время участники жеребьевки смогут осмотреть свои земельные участки вместе с кадастровым инженером. Стоит отметить, так как земля выделяется под индивидуальное жилищное строительство, владельцы смогут получить бесплатный порубочный талон на снос зеленых насаждений, но именно в месте будущей стройки. Согласно закону от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», площадок участков составляет от 7 до 20 соток.

Как сообщает администрация Владивостока, на сегодняшний день землю во Владивостоке получили более двух тысяч семей, имеющих трех и более детей. «КП-Владивосток» раннее подробно рассказывала, что желающим также бесплатно предоставляют землю на Песчаном. Многодетные семьи могут здесь построить дома для комфортного отдыха у моря или круглогодичного пребывания. Напомним, полуостров относится к Фрунзенскому району Владивостока.

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