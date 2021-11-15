Подростки на угнанном автомобиле погибли в ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Трагедия развернулась на федеральной трассе Приморья. Три подростка ехали по трассе-Хабаровск-Владивосток, когда один из ребят, водитель угнанного Toyota Corolla, спровоцировал столкновение с грузовиком Volvo. Прав у подростка не было.

Об ужасающей истории сообщили в региональном УМВД. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом на 606 километре дороги. Водителю было всего 17 лет. По информации УМВД, при выезде со второпестепенной дороги на главную, юноша не уступил дорогу Volvo.

- Сам водитель Toyota Corolla получил травму предплечья и был госпитализирован. Его пассажиры – молодые люди в возрасте 16 и 18 лет – скончались на месте ДТП, - уточнили в пресс-службе УМВД.

Водитель Volvo не пострадал. Следствию уже известно, что юноша за рулем был без прав, а сам автомобиль находился в розыске. Несмотря на трагическую утрату друзей, водителю придется ответить и закону. Возбуждено два уголовных дела - по нарушению правил ПДД, из-за чего погибли два человека, а так же по неправомерному завладению чужим автомобилем.

Напомним, схожая смертельная авария произошла в Приморье 3 ноября. 17-летний водитель снес стену дома. В авто было четыре, двое подростков, 14 и 15 лет, скончались еще до приезда скорой.

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