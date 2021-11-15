Во Владивостоке лихач на фуре выехал на встречку и протаранил мост фуникулера

Контейнеровоз застрял под мостом на Всеволода Сибирцева. Фото: принтскрин видео.

Очередной мост во Владивостоке пострадал из-за безответственности водителя большегруза, который не только его повредил, но и скрылся с места происшествия. Речь идет о строении в районе дома №15 на улице Всеволода Сибирцева – мост фуникулера. Найти нарушителя удалось благодаря бдительности очевидца.

На запись видеорегистратора попал момент происшествия. На кадрах заметно, как Hino с прицепом двигался со стороны Суханова на Пушкинскую. В какой-то момент фура попыталась протиснуться под мостом. Большегруз частично выехал на встречную полосу, однако все равно протаранил строение.

– Что за неответственность такая у водителей фур? Или некоторые объявили войну мостам в Приморском крае? 12.11.2021 в 18:10, атаке подвергся уже жизненно важный объект, а именно мост фуникулера. Водитель Hino решил проехать под запрещающий знак, выехал на встречку и все равно задел мост, основательно его повредив. Вырвавшись из «лап» моста, водитель чуть ниже остановил своего коня и пройдя пешком, убедившись, что нет хвоста, быстро уехал. Догнать его удалось уже возле порта, водитель с насмешкой заявил, что ему некогда и он опаздывает, – поделился в сети очевидец.

Водитель сначала остановился чуть ниже, но все же решил уехать. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus/

Благодаря неравнодушному свидетелю лихача удалось довольно быстро найти. По сообщению пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, побег с места происшествия – далеко не единственное нарушение. Мужчине предстоит ответить за езду без документов, отсутствие тахографа, предрейсового медосмотра и контроля за техническим состоянием авто перед рейсом. И соответственно составлен административный материал за повреждение самого моста.

Напомним, в начале октября во Владивостоке водитель трала не учел габариты железнодорожного моста и буквально снес часть конструкции. Обрушившееся полотно пришлось восстанавливать в срочном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео момента падения железнодорожного моста во Владивостоке

Водитель трала буквально снес часть конструкции (подробнее....)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03