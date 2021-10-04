Появилось видео момента падения железнодорожного моста во Владивостоке

Виновнику далеко уехать не удалось. Фото: www.instagram.com/dps_kontrol125rus

Вечером, 4 октября, во Владивостоке обрушилась часть железнодорожного моста в районе улиц Луговая и Спортивная. Виновника происшествия не пришлось долго искать. Водитель трала, на котором в этот момент был погружен экскаватор, попросту не учел габариты. Момент происшествия попал на видео, которое быстро облетело сеть.

На место ЧП оперативно прибыли полицейские. Фото: www.instagram.com/dps_kontrol125rus

– Как повезло, что за ним не было машин! Ведь тогда бы не избежать несчастья, – комментируют пользователи интернета.

Несмотря на масштаб, в этот раз, действительно, обошлось без жертв. Правда из-за ЧП оказалось сковано дорожное движение на всех прилегающих улицах и частично прервано сообщение поездов.

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