Юрий Трутнев собирается помогать новому ректору ДВФУ

Фото: Сергей БАЛАНОВ / Портал «Школа. Москва»

Буквально на днях в ДВФУ сменился ректор: на место исполняющего обязанности Алексея Кошеля пришел Борис Коробец. Он приступит к своим обязанностям 16 ноября, а пока что о новом главе вуза высказался полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

– Президент Российской Федерации Владимир Путин, который и создавал ДВФУ, поставил задачу перед правительством, что университет должен войти в список лидирующих университетов России и мира. Это очень большая работа. Понятно, что она должна делаться не правительством, а здесь на месте преподавателями университета под руководством нового ректора. Мы сегодня с Борисом Николаевичем очень подробно об этом говорили. Он настроен оптимистично, у него очень много добрых впечатлений от ДВФУ, от Владивостока. Надеюсь у него будет получаться, со своей стороны буду ему помогать, – подчеркнул полпред.

Напомним, раньше Борис Коробец был проректором по научной работе и стратегическому развитию МГТУ имени Н.Э. Баумана, он работал в сфере информатизации и модернизации. На посту экс-проректор сменил Алексея Кошеля, который исполнял обязанности ректора после ухода Никиты Анисимова. К слову, оба теперь перебрались в «Высшую школу экономики».

Новому и.о. 39 лет, имеет ученую степень доктора технических наук. В 2004 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности юриспруденция, в 2016 году – по организации и управлении наукоемкими производствами. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности государственное и муниципальное управление.

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