В Приморье появилась мини-версия умной колонки Капсула

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком».

В Приморском крае поступила в продажу компактная умная колонка Капсула Мини с голосовым помощником Маруся от VK. Ее можно приобрести в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома». Маруся умеет управлять цифровыми услугами компании: видеосервисом Wink и умным домом.

Новая колонка весит всего 305 грамм вместе с блоком питания и имеет компактные габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. В Капсуле Мини появился цифровой светодиодный дисплей, который адаптируется под уровень освещенности и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие данные. При этом мощность звука составляет 5 Вт — одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением. Также компактная версия отличается новыми цветовыми решениями: абонент может выбрать светлый серый или темный серый цвет корпуса.

Благодаря Марусе через Капсулу Мини можно написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», найти рецепт блюда, помочь детям выучить английский и таблицу умножения, включить музыку или подкаст, и решать другие повседневные задачи внутри экосистемы VK.

«Начиная с июля 2020 года, когда в Приморье стартовали продажи Капсулы от VK, интерес аудитории к колонке с голосовым помощником растет с каждым месяцем. Появление новой версии размером с ладошку особенно понравится тем, кто много времени проводит в машине и любителям проводить выходные за городом, ведь Капсулу Мини удобно брать в дорогу. Вместе с размером у гаджета уменьшилась и стоимость — мини-версия дешевле. Также вместе с колонкой абоненты получат в подарок 3 месяца подписки VK Combo с бесплатной музыкой без рекламы, скидками на такси и доставку еды», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

В 2020 году Маруся научилась управлять услугами «Ростелекома». Голосовой помощник без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Для взаимодействия колонки и ТВ-приставки не нужны провода, запустить функционал можно голосом: после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Также Маруся помогает с «Умным домом»: исполняет команды для управления бытовыми приборами, освещением, датчиками безопасности.

Умные колонки Капсула и Капсула Мини с голосовым помощником Маруся можно приобрести в офисах розничной сети «Ростелекома», заказать на сайте https://primorye.rt.ru/capsula с бесплатной доставкой или по номеру 8 800 100 08 00.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2021 г. составила 411,8 млрд руб., OIBDA достигла 169,7 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 31,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».