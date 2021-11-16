«Никакого фотошопа»: яркие шарики икры выбросило на берег Владивостока

Разноцветные шарики икры выбросило на берег бухты под Владивостоком. Фото: instagram.com/anuta_loza

Берега приморских бухт вновь удивляют местных жителей своими дарами. На этот раз берег бухты Щитовой под Владивостоком весь усеян разноцветными шариками. Оказалось, что это икра японской рыбы волосозуб, у которой сейчас сезон нереста.

Желтые, зеленые, оранжевые шарики из икринок украшают берега Приморских бухт. Отдыхающие тут же поспешили поделиться фотографиями в социальных сетях. «Никакого фотошопа», - уверяют очевидцы. В первую очередь многие задались вопросом, что это и можно ли это есть.

- Всегда хотела узнать, что это за икра. У нас только светлые шарики, – пишут люди.

Некоторые пользователи отметили, что японцы употребляют икру волосозуба в пищу, но сами жители Приморья ее не пробовали.

Нерест самки волосозуба осуществляют в ноябре-декабре у берегов на глубине около 1 метра. Одна особь откладывает на водоросли около 700-800 икринок, а после нереста возвращается на привычную для себя глубину. На берег икра попадает из-за штормов или приливов.

На прошлой неделе после шторма берега Шаморы были усеяны морскими деликатесами. Люди толпой собирали гребешок, спизулу, мидии, и даже холодный ветер не был помехой.

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