Вакцинацию для приморцев старше 60 лет хотят сделать обязательной

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье ведется активная кампания по вакцинации от ковида, но это не мешает вирусу буйствовать. Под особым риском пожилые приморцы - известно, что эта категория наиболее подвержены инфекции. В связи с этим глава Роспотребнадзора Татьяна Детковская заявила о необходимости ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет в крае.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Детковская сообщила ведомству, что в сравнении с прошлой неделей вновь растет количество заболевших:

Наиболее значительная динамика отмечена в группах 50-64 года – на 15,9%, и у категории 65+, которая вызывает наибольшее опасения с точки зрения протекания болезни, – рост на 31,3%.

Сейчас в крае, по словам главы Роспотребнадзора, прорабатывают документ, который сделает прививки обязательными для жителей старше 60 лет. В правительстве Приморья подчеркнули, что уже больше десяти субъектов в РФ ввели такую меру.

Напомним, вакцинация в крае является частично обязательной. Привиться нужно большей части работающего населения - иначе сотрудника отстранят от очной работы. Сделать это нужно до 15 ноября, второй компонент вакцины нужно ввести до 15 декабря. За несоблюдение - серьезные штрафы и физлицам, и организациям.

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