В Приморье хлеб подорожал на 5% всего за месяц

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре 2021 года пшеничная мука стала дороже на целых 6% за месяц, об этом сообщил Приморскстат. Хлебные изделия из-за этого подорожали на 4-5 процентов.

Речь идет о булочных изделиях из пшеничной муки 1 и 2 сортов, хлебе из муки высшего сорта. В целом, индекс потребительских цен (на продуктовую корзину) составил 100,8% к предыдущему месяцу. А вот с начала года рост цен составил порядка 5% (индекс - 105,4%).

Помимо муки и хлеба, на целых 9% подорожал кальмар. Куриные яйца выросли в цене на 5%, а куриное мясо - на 4%.

Напомним, не так давно об удорожании хлебных изделий говорили крупные приморские компании. Владхлеб в октябре поднял цены аж на 9% и даже урезал булку "Подольского" на 50 грамм с сохранением розничной стоимости. Рост составил 2-3 рубля за изделие: компания обосновала это удорожанием сырья и засухой в регионах-производителях.

Аналогичный ход провернул и Находкинский хлебокомбинат, батон нарезной подорожал на 3 рубля, серый хлеб – на 2 рубля. Булочные изделия подорожали на 2 рубля.

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