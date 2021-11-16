Правительство Приморья: Информация о спецоперации ФСБ в Хасанском районе фейк

Краевые власти опровергли распространенное в социальных сетях сообщение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Приморья заявило, что одна из новостей, просочившихся в социальные сети и СМИ, ложная. Так, информация о медсестре, выдававшей фальшивые документы о прививках от COVID-19 в Хасанской районной больнице, не соответствует действительности.

Раньше писали, что сотрудники ФСБ и МВД проверили упомянутую больницу, а в итоге задержали одного медицинского работника, также говорилось о возбужденном уголовном деле.

– Это не соответствует действительности – все сотрудники лечебного учреждения, его подразделений, работают в штатном режиме. Никаких спецопераций правоохранительные органы не проводили на территории больницы по данному направлению, – заявили в пресс-службе краевого правительства.

Впрочем, подобные спецоперации могли проходить в других учреждениях. В последнее время подобные новости – не редкость.

По информации от краевого правительства, подобные публикации – фейк. Фото: опубликовано правительством Приморского края.

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