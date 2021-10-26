В Приморье уволили главврача районной больницы, в которой торговали сертификатами о вакцинации

По данным приморской полиции, порядка 30 граждан незаконно получили в этой больнице сертификаты о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье уволили главного врача Шкотовской центральной районной больнице, в которой выявили выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-2019. Увольнение состоялось по итогам совместной проверки регионального минздрава и полиции, в ходе которых факт мошенничества с прививочными документами подтвердился. Об этом «КП-Владивосток» сообщили в правительстве Приморского края.

«В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий», — рассказала заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

В региональном минздраве отметили, что главному врачу больницы уже подписано заявление об увольнении.

Кроме того, в министерстве пообещали ужесточить контроль выдачи документов о вакцинировании.

«Сейчас во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава. Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону», – подчеркнула министр.

Напомним, что история с поддельными сертификатами в Приморье уже звучала в СМИ, но тогда она не была связана со Шкотовской больницей. Этот факт подтвердили правоохранительные органы по итогам проведения проверки.

«В рамках ранее возбужденного уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

В Минздраве Приморья корреспонденту "КП-Владивосток" не смогли уточнить дальнейшую судьбу сертификатов о вакцинации, в отношении которых есть подозрения в фиктивности. В ведомстве отметили, что в Приморье это первый подобный случай, наработанной практики аннулирования фальшивых сертификатов в регионе нет. В министерстве ждут итогов расследования правоохранителей.

Отметим, что по мнению юристов, подделка, сбыт медицинских справок и прививочных сертификатов от CОVID-19 подпадает под действие статьи 327 УК РФ. За эти действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Причем ответственность предусмотрена не только для тех, кто продает липовые сертификаты, но и тех, кто их покупает.

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