Трутнев: "Калина молл" и "Черемушки" не соблюдают карантинные меры

Юрий Трутнев в своем кабинете - архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионах ДФО прошло совещание с полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Политик перечислил много замечаний в адрес губернаторов: особенно "попали" владивостокские торговые центры - "Калина Молл" и "Черемушки".

- В целом ряде территорий наблюдаются очереди на вакцинацию. По ряду увеселительных заведений не соблюдается необходимый карантинный режим, - заявил Трутнев.

По словам полпреда, во Владивостоке антиковидными мерами серьезно пренебрегают крупные ТЦ: "Калина" и "Черемушки". Политик не назвал конкретных нарушений, но, скорее всего, речь идет о масочном режиме и о том, что ТЦ не в полной мере соблюдают ограничения для общепита.

Напомним, по местам, которые обязали проверять QR-коды о вакцинации или перенесенном ковиде, во Владивостоке и в Приморье проходят рейды.

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