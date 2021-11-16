В Приморье в 2022 году увеличится взнос на капремонт многоквартирных домов

В Приморье увеличится взнос за капремонт многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательная плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморье в 2022 году увеличится на 33 копейки за один «квадрат» жилья. Постановление 11 ноября подписала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Согласное тексту постановления, минимальная плата увеличится на 3,9%, то есть станет на 33 копейки больше, чем в 2021 году. В текущем году взнос составляет 8,45 рубля за один квадратный метр, а в следующем изменится до 8,78 рубля.

Стоит отметить, что некоторые люди несколько лет могут простоять в очереди на капитальный ремонт. Жители приморского поселка Врангель живут в кошмарном доме и боятся, что скоро он рухнет. В квартирах стоит неприятный запах, а трубы постоянно прорывает. Около 14 семей ждут капитальный ремонт, который должен состоятся только в 2040 году. Жильцы своими силами пытаются добиться того, что капитальный ремонт им сделали раньше срока.

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