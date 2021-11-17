Компания АО «Восточный Порт» присоединилась к стратегическому проекту «Углеродно-нейтральный транспорт»

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

Одним из ключевых событий работы АО «Восточный Порт» на полях XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2021», проходящих в эти дни в Москве, стало подписание знакового соглашения об участии «восточников» в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт», в рамках которого «Восточный Порт» присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), с целью развития проекта. Сегодня соответствующий документ скрепили подписями представители АО «Восточный Порт», с одной стороны, и руководства ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), с другой, в присутствии почётного гостя церемонии – директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирины Ольховской.

Проект «Углеродно-нейтральный транспорт» реализуется РУТ (МИИТ) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Участники Консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений развития РФ на период до 2030 года, обеспечения подготовки кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, развития материально-технических условий образовательной и научной деятельности.

Стоит отметить, что вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Находки и всего дальневосточного региона РФ традиционно относятся к числу приоритетных. АО «Восточный Порт» – это первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 млрд рублей, внедряя наилучшие доступные технологии на всех стадиях производственного процесса. «Восточный Порт» регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых – сохранение окружающей среды. Только за последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Также компания оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского», направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны, создания условий для стабильного существования морских экосистем в заливе Петра Великого Японского моря.

– Для нас участие в стратегическом проекте «Углеродно-нейтральный транспорт» – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды, – подчёркивает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

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