Экс-мэр Владивостока Веркеенко раскритиковал фильм Ленты.ру "Русский форсаж"

Спортивный дрифт на трассе ТРК "Приморское кольцо" Фото: Милана СОКОЛ

Сетевое издание Lenta.ru сняло фильм "Русский форсаж. Как Владивосток стал родиной дрифта в России". Виталию Веркеенко, бывшему мэру дальневосточной столицы и любителю автоспорта, кинолента не понравилась.

Экс-глава города посетовал, что в фильме не выделили хронометража, чтобы рассказать о команде основанного им же комплекса Prim Ring. Именно этот коллектив организовал международное мероприятие D1PrimRingGP - многие приморцы считают его лучшим спортивным событием в регионе. Такое звание ему присудил и РосТуризм.

- Миллионы долларов инвестиций, годы жизни и тонны пота большой команды не нашли и двух секунд благодарности отцов-основателей... Даже японская мощная команда организаторов D1GP, Tetsuya Hibino и другие, работавшие над тем, чтобы Владивосток зазвучал на спортивной карте мира, не удостоились малой благодарности, - написал Веркеенко.

Напомним, с поста мэра Виталий Васильевич ушел в октябре 2018 года. А вот Prim Ring (ТРК "Приморское кольцо") Веркеенко основал и возглавил еще в 2010 году, международное соревнование D1 Primring GP впервые прошло в 2014 году.

Сейчас Виталий Веркеенко живет с семьей в Японии.

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