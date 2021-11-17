ДРСК строит новую кабельную линию 110 кВ для повышения надежности электроснабжения Владивостока

Фото: предоставлено АО «ДРСК».

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ведут строительство кабельной линии 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. Строительство линии идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края.

В этом году энергетики реализуют первый этап проекта — строительство кабельной линии от подстанции «Улисс» до подстанции «Патрокл» протяженностью 2,6 километра. Новый участок линии будет построен с учетом переноса ЛЭП с территории жилой застройки. Работы по строительству линии электропередачи планируется завершить до конца текущего года.

В настоящее время разработано более 50 процентов трассы кабельной линии, а также выполнен прокол грунта под железной дорогой методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет сохранить дорожное полотно нетронутым. Для новой линии 110 кВ будет использован кабель, усиленный изоляцией из сшитого полиэтилена. В ближайшее время специалисты приступят к протяжке кабеля.

Решение о переводе воздушной линии электропередачи 110 кВ, которая обеспечивает электроэнергией Первомайский район Владивостока, в «подземное» кабельное исполнение было принято после прохождения «ледяного дождя» в ноябре прошлого года. Новая кабельная линия позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить аварийность в сетях, обеспечить резервирование электроснабжения микрорайона Чуркин.

Полностью построить кабельную линии 110 кВ протяженностью 6 километров планируется в течение трех лет. После чего воздушная линия электропередачи, которая не отвечает современным требованиям городской застройки, будет демонтирована.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.