Глава Минвостокразвития: «Город Спутник в Приморском крае сможет конкурировать с Крымом и Сочи»

Решение о строительстве нового города Спутник приняли на Восточном экономическом форуме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что город Спутник, строительство которого планируется в Приморском крае, потенциально сможет конкурировать с Крымом и Сочи. Об этом сообщают «РИА Новости». По его словам, туристы стали чаще посещать Приморье.

Министр также сообщил, что 17 ноября планируется осмотр территорий будущего города, в котором примет участие вице-президент Юрий Трутнев. Вместе с этим он добавил, что Спутник должен стать Меккой в сфере туризма, которую можно будет сравнить курортами российского юга.

— Город Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи. Приморцы, как и все россияне в целом, обратят внимание на покупку нового жилья. Наши туристические города посещает большое количество туристов, и стоимость недвижимости там выше. Приморский край привлечет часть туристов и, соответственно, покупателей жилья, — рассказал Алексей Чекунков.

Решение о строительстве нового города Спутник в Приморье приняли на ВЭФ-2021, который прошел в начале осени во Владивостоке. Изначально планировалось выделить под строительство города около 1000 гектаров, но позже от такого предложения отказались, выделив почти в два раза меньше.

В сентябре 2021 года появилась карта будущего города Спутник. Сообщалось, что от Владивостока до Спутника можно будет доехать за 30 минут.

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