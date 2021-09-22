Появилась карта с границами будущего города Спутник под Владивостоком

Владивосток станет первым городом-миллионником на Дальнем Востоке

В распоряжении редакции «КП–Владивосток» оказалась схема размещения площадок в ТОР «Надеждинская» и возле нее. На схеме очерчены границы промышленных площадок и участков под жилую застройку, в том числе и перспективную. На этой схеме довольно точно указаны границы и будущего города Спутник, о строительстве которого заявили на прошедшем Восточном экономическом форуме. Теперь можно понять, где именно хотят строить город, ранее место обозначали весьма условно – рядом с ТОР, в 30 минутах езды от Владивостока.

Оказалось, что речь идет об участке земли довольно далеко от моря, возле федеральной трассы, между селами Вольно-Надеждинское и Кипарисово. На схеме указано, что новый населенный пункт займет 383 гектара. Возможно, речь идет только про первую очередь строительства. Ранее сообщалось, что под весь город выделят выделят 925 гектаров.

Сам документ, похоже, не имеет официального статуса и выглядит больше как пояснительная записка, к тому же с ошибками (например, будущий жилой комплекс DNS City написан через S). Как отметил собеседник «КП–Владивосток» в одном из ведомств, это внутренний документ, который не имеет прямого отношения к созданию Спутника.

Предполагаемое размещение будущего города Спутник

Кроме Спутника и непосредственно ТОР «Надеждинская» (594 гектара), где уже построены и работают несколько предприятий, на схеме обозначена также «Перспективная площадка "Западная"» от LH Corporation (1427 гектаров) и «ДВ Квартал» (430 гектаров). Между последними двумя территориями – земельный участок в аренде ООО «Арника-Холдинг».

Ближе к низководному мосту находится земля в аренде у Корпорации развития Дальнего Востока, на 542 гектарах планируется индивидуальное жилищное строительство. Также на схеме обозначены еще две территории (28 и 503 гектаров), предназначение которых не ясно.

Напомним, информация о том, что возле Владивостока появится город Спутник появилась в конце августа. Об этом заявил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Новый населенный пункт на 300 тысяч человек нужен для того, чтобы после объединения с Владивостоком (600 тысяч человек) и Артемом (100 тысяч человек) получился первый город-миллионник. Изначально под Спутник хотели выделить 925 гектаров, но потом краевые власти заявили о территории площадью 383 гектара. Стоимость первого этапа проекта – на 50 тысяч жителей – оценивают в 100 миллиардов.

Амбициозный план Минвостокразвития предполагает, что огромный Владивосток можно будет создать за десять лет. Ранее «Комсомолка» писала, что, по мнению экспертов РАН, единственный путь для города привлечь такую волну жителей – льготы и преференции для мигрантов.

– Работа ведется, это большой объем задач для всех участников проекта. И о конкретных сроках говорить пока рано, – уточнили в пресс-службе Минвостокразвития. – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, у которой в аренде находится часть будущей территории под застройку, в сотрудничестве с ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ разрабатывают техническое задание на комплексное проектирование города-спутника с учетом всех современных тенденций и технологий в градостроении.

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