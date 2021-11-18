ГИБДД Приморья: водителя фуры, упавшей на шесть авто, доставили в больницу

Страховщикам еще предстоит оценить ущерб массовой аварии Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Владивостокцы обсуждают аварию с большегрузом в районе Пушкинской: водитель фуры не совладал с управлением и смачно приземлился на шесть автомобилей. Это вызвало затор движения: тяжелая машина заблокировала поворот.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Приморья, на месте работают ГИБДД, скорая и сотрудники МЧС.

- Установлено, что 34-летний водитель автомашины Freightliner, двигаясь со стороны улицы Суханова в направлении Пушкинской, при повороте не обеспечил контроля за движением транспортного средства, совершив опрокидывание, - сообщили в краевом управлении.

Владельцам шести легковушек придется серьезно потратиться на ремонт: к счастью, они не пострадали. При этом водителя фуры доставили в больницу. Постепенно восстанавливается движение по Пушкинской.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту автопроисшествия. Назначено проведение ряда исследований, - сказали в пресс-службе. Полиция также просит водителей быть осторожнее.

Кадры с места - в материале КП.

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