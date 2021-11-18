Футболисты «Океана» протестировали подарок «Терминала Астафьева»

Новое поле ФК «Океан» приняло первых футболистов. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Футболисты находкинского «Океана» провели первую открытую тренировку на своем новом домашнем поле. Нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано генеральным партнером клуба, «Терминалом Астафьева», в рамках заключенного соглашения о развитии.

Гостями открытой тренировки стала общественная комиссия с представителями краевой и городской думы, администрации Находки и болельщиками. Как сообщил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров, после реконструкции поле будет полностью соответствовать требованиям профессиональных турниров.

«Мы знаем, насколько в Находке любят футбол и поддерживают «Океан». Поэтому и свою поддержку футбольного клуба мы начали системно, с вложений в инфраструктуру, которая является основой для будущих успехов. Мы реконструировали этот стадион, чтобы у команды было современное место для игр и тренировок, а болельщикам – комфортно поддерживать любимых игроков. Системный подход в работе и применение самых передовых мировых технологий мы применили и здесь, при реконструкции стадиона. Мы дали слово команде, что сделаем это поле в этом году и сейчас здесь можно играть и тренироваться», — рассказал генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

Генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

В ходе реконструкции строители полностью отремонтировали трибуну на 2500 мест, установили новое ограждение высотой 8 метров по периметру поля, современное освещение и уложили газон последнего поколения.

«Важно, чтобы футболисты и болельщики «Океана» после реконструкции получили хороший, удобный и долговечный стадион. Здесь уже установлены удобные для болельщиков, антивандальные, кресла. Новое ограждение будет с трех сторон поля, а не только одной, как было раньше. Уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Стоимость реконструкции на данном этапе составила более 30 миллионов рублей. Весной, к новому сезону, добавим дополнительные мощности освещения и торжественно откроем поле официально ярким спортивным праздником», — рассказал менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

Важность появления такого современного спортивного объекта в Находке подчеркнул депутат Законодательного Собрания Приморского края Николай Алешин.

«Важно и значимо, что социально-ответственный бизнес поддерживает спорт и помогает нам, жителям Находки, с появлением новых спортивных объектов. Думаю, что это современное, комфортное для игроков и болельщиков поле поможет команде «Океан» добиваться новых побед. А их успехи станут хорошей мотивацией для детей приходить сюда и играть в футбол», - добавил Николай Алешин.

«После голодного «ковидного» года, захотелось побольше живого футбола, не по телевизору. Поэтому решили поддерживать команду не только дома, но и на выездах. Удалось сделать 4 выезда, в том числе, в Чугуевку. Договаривались с командой, они нас брали в автобус. Теперь, на новом поле наша поддержка будет во много раз сильней», - рассказал болельщик «Океана» Евгений Плотников.

Первая тренировка прошла на новом поле ФК «Океан». Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Официальное открытие нового поля ФК «Океан» пройдет весной 2022 года, когда станет известна структура календаря будущих соревнований.