Коммунальные службы Приморья готовятся к снежному циклону 22 ноября

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Примгидромет объявил в Приморье штормовое предупреждения: дождь и снег ждут в ночь на 22 ноября. Циклон продлится два дня. Оперативные службы готовятся устранять все последствия непогоды.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, из-за снега, гололеда и снежного наката власти ожидают повышенную аварийность. Из-за ухудшения погоды в повышенной готовности будут спасслужбы, ЖКХ, энерго- и транспортные компании края.

- Как отметили в региональном министерстве по делам ГОЧС, на период непогоды будет увеличено количество аварийных бригад с высокопроходимой техникой и дизель-генераторами, на опасных участках дорог расставят снегоуборочные машины, дороги обработают реагентами, - сообщили в пресс-службе правительства.

Жителей просят воздержаться от поездок, особенно в районы дорожных перевалов.

Напомним, Примгидромет объявил предупреждение сегодня, 18 ноября. По данным метеорологов, ожидаются осадки (дождь до 50 мм и снег до 20 мм) со штормовым ветром.

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