ДРСК повышает надежность электроснабжения населенных пунктов Надеждинского района

Фото: предоставлено АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) реализуют комплекс мероприятий в период 2021 и 2022 гг. по повышению качества электроснабжения населенных пунктов Надеждинского района.

Так, в 2021 году в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморья энергетики завершили работы по увеличению установленной мощности на подстанции 35/10 кВ «Соловей ключ» до 20 МВА. Это позволит проводить ремонтные работы в электрических сетях 35 кВ без ограничения потребителей.

Также в настоящее время энергетики выполняют работы по реконструкции линий электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ от подстанции «Соловей ключ». Специалисты производят замену деревянных опор на железобетонные и меняют провод.

В следующем году Приморские электрические сети планируют построить на территории Надеждинского района две подстанции 35/6 кВ «Дачная» и «Вираж». Выполнение этих мероприятий позволит не только улучшить качество и надежность электроснабжения существующих потребителей, но и осуществить присоединение новых.

Напомним, в 2021 году энергетики Приморских электрических сетей приступили к реализации программы МиРЭК на территории Приморского края. Программа была принята в приморском филиале ДРСК в конце 2020 года. В этом году энергетики филиала реализуют первый этап программы, который нацелен на восстановление надежной работы энергообъектов южных районов региона, наиболее пострадавших осенью 2020 года от природных катаклизмов.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.