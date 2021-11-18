Стаю из 50 оголодавших собак обнаружили в Приморье

Волонтеры уверяют, что собаки не кидаются на людей. Фото: instagram.com/juliacorso7

В Приморье волонтер Мягкова Юлия кинула в социальных сетях клич о помощи большой собачьей стае. Девушка уточняет, что насчитала примерно 50 бродячих животных, среди них есть и те, кто скоро принесет потомство. Псы выходят на дорогу и выпрашивают еду. Неравнодушная жительница края надеется, что общими усилиями можно помочь животным пережить эту зиму. Нашлись и те, кто считает, что эту проблему можно решить менее гуманным способом. Завязались споры.

Волонтеры уверяют, что собаки не кидаются на людей, многие не дают подходить к себе слишком близко, единственное, чего хотят животные, это поесть. Юлия в социальных сетях объявила о сборе средств на стерилизацию, отлов и корм для этих животных. Добрые люди предлагают помощь, кто-то говорит, что может взять на передержку одну или двух собак, кто-то скидывает деньги или покупает еду, но есть и те, кто не видят смысла в подобной помощи четвероногим.

- Кормить вы вечно их не будете, и проблема не в этом, да жалко животных, но придет время, определенное природой, и стая превратится в беспощадную свору одичавших животных. К сожалению, поможет только..., - на этом мысль Сергея Лугового обрывается.

Зоозащитники против проявления жестокости к бездомным собакам, ведь животные не виноваты, что когда-то их выбросили на улицу. О местоположении стаи специально не сообщается, волонтеры боятся, что найдутся те, кто захочет навредить животным. Юлия лично приезжает к собакам и публикует фотоотчет в своем инстаграме, также рассказывает какую сумму удалось собрать и рассказывает, чем пока можно помочь животным.

Девушка кормит животных минимум два раза в день. Фото: instagram.com/juliacorso7

- Я вызвалась их кормить каждый день, люди помогли деньгами и едой, но я также готова принять участие в отлове, перевозке и так далее. Только кто со мной? – обращается к людям Юлия.

Девушка не первый раз помогает животным, на ее страничке в социальных сетях множество фотографий с питомцами, которым когда-то понадобилась помощь, и Юлия в нужный момент оказалась рядом. Но с этой стаей в одиночку девушке не справиться, волонтер отмечает, что помочь 50-ти животным одной невозможно, как минимум, это очень затратно. Решить эту проблему поможет только общая стерилизация животных, которую финансово девушка не потянет. К тому же стерилизованным собакам понадобится места для передержки, их может предоставить фонд «Друг Рич», но опять-таки не бесплатно. Вопрос «Как помочь этим животным?» все еще остается открытым.

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