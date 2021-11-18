Во Владивостоке выбрали 23 площадки для елочных базаров

Елочные базары начнут работать с 12 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии любимого многими праздника – Нового года, во Владивостоке определили места для официальных елочных базаров. А их в этот раз развернется около 50. Администрация города на данный момент выбрала 23 площадки для предпринимателей, оставшиеся 11 площадок будут разыграны на закрытом аукционе.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, для удобства местных жителей елочные базары расположатся в разных районах города. Площадь наиболее крупных торговых точек – от 30 до 50 квадратных метров. На таких объектах желающие смогут купить не только сами ели, но и различную атрибутику праздника, например, игрушки, сувениры, гирлянды. По словам специалистов управления экономического развития города, подобные базары должны стать не только местом притяжения покупателей, но и украшением зимнего Владивостока. Поэтому победители торгов должны сделать стандартное ограждение по периметру, разместить яркие баннеры над входными зонами для привлечения внимания и повесить гирлянды.

С 12 по 31 декабря купить ели на базарах и в автолавках во Владивостоке можно будет по следующим адресам: в районе Анны Щетининой, 19 (елочный базар); в районе Верхнепортовой, 68 (елочный базар); в районе Жигура, 48 (елочный базар); в районе проспекта Красного Знамени, 90 (елочный базар); в районе проспекта Красного Знамени, 114 (предусмотрено размещение трех елочных базаров); в районе Нахимова, 1 (елочный базар); в районе Полярной, 1 (елочный базар); в районе Аллилуева, 6; в районе Верхнепортовой, 68; в районе Воронежской, 1; в районе Карьерной, 22; в районе Лермонтова, 75; в районе Луговой, 58; в районе Океанского проспекта, 41; в районе Пшеницына, 22; в районе Руднева, 1б; в районе Руднева, 13в, стр. 3; в районе Сабанеева, 16; в районе Светланской, 177; в районе Фадеева, 12б; в районе Шилкинской, 21.

Заявки на участие в аукционе, где разыгрывается еще 11 торговых площадок, можно подать до 17 часов 26 ноября. Речь идет о шести больших точках площадью 50 квадратных метров, стоимость лотов от 14000 до 23000 рублей. Они расположены на участках возле Анны Щетининой, 19, на проспекте Красного Знамени, 90, три места – на проспекте Красного Знамени, 114, и еще один – на Полярной, 1. Еще две довольно большие площадки по 30 квадратов каждая расположатся на Жигура, 48, и Нахимова, 1. За пользование ими предприниматели заплатят 8000 рублей за все время торговли.

Три небольших площадки около 10 квадратных метров предлагают желающим для размещения автолавок. Официально торговать елями с машин можно будет на Воронежской, 1, Карьерной, 22 и Сабанеева, 16. Предпринимателям обойдутся такие площадки в 7000 рублей до 31 декабря.

– Узнать подробности можно у специалистов по телефонам 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Подробная информация, а также образцы документов для заполнения – по ссылке. Рассмотрение заявок пройдет 30 ноября, начало в 15:00. Итоги подведут 1 декабря в 11:00 по адресу проспект Партизанский, 3, аукционный зал «Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости», – отметили специалисты администрации Владивостока.

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