Во Владивостоке задержали псевдо-электрика, который наживался на доверчивых людях

Последний раз псевдо-электрик наведался к 74-летней пенсионерке. Фото: instagram.com/mvd.vladivostok

Во Владивостоке задержали мужчину, который представлялся электриком, обещал заменить счетчики, брал деньги, а после скрывался в неизвестном направлении. Мошенник успел обмануть 9 жителей города, каждого на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Последний раз псевдо-электрик наведался к 74-летней пенсионерке, женщина заплатила ему 4200 рублей за смену счетчиков. Услугу ей предоставлять никто, конечно же, не собирался. Мужчина пропал и не выходил на связь, жертва мошенника обратилась в полицию.

Под подозрение попал 38-летний житель Владивостока, его арестовали и устроили допрос. Вот тут-то горе-электрик и сознался в своих преступлениях. Оказалось, что мошенник обманул еще 8 приморцев. На мужчину уже завели уголовное дело, ему грозит серьезное наказание, за данное преступление его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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