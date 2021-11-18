На Некрасовской во Владивостоке демонтируют леера, чтобы расширить важный участок дороги

На важном участке трассы демонтируют леерное ограждение. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во Владивостоке полным ходом идут работы по расширению проезжей части на Некрасовской. На важном участке дороги, связывающем несколько районов, сейчас демонтируют леерные ограждения, установленные посередине. Уже в ближайшее время специалисты намерены начать асфальтирование участка.

Демонтажом лееров занимается подрядная организация. Стоит отметить, что неподалеку постоянно дежурит несколько экипажей ГИБДД. При образовании транспортных заторов полицейские регулируют движение.

В ближайшее время рабочие заасфальтируют участок. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

По словам специалистов городского управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, на Некрасовской уже перенесли тротуар и провели работы по обустройству подпорной стены.

– В ближайшие дни на месте установленных ранее стоек ограждения будет уложен новый асфальт. После этого специалисты нанесут новую разметку и займутся монтажом лееров уже по новой траектории дороги, – добавили в управлении.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», дорогу на Некрасовской доведут до нормативов, сделав по три полосы в каждом направлении. Это поможет разгрузить популярный, но узкий участок трассы, на котором постоянно образуются пробки. Более того, из-за сужения дороги в направлении центра под виадуком часто происходят ДТП.

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