Благодаря соцподдержке больше 300 тысяч жителей Приморья получили льготы при оплате ЖКХ

Больше 300 тысяч приморцев получили льготы при оплате коммунальных услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Приморье 305,4 тысячи льготников смогли получить компенсацию расходов за услуги ЖКХ. Речь идет об участниках Великой Отечественной войны, инвалидах, ветеранах труда, тружениках тыла и других категориях граждан, которым положены льготы. Благодаря государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы, из бюджета края на эти нужды направлено 3,8 миллиарда рублей.

По сообщению министерства труда и социальной политики Приморского края, также 590,4 миллиона рублей было выделено льготникам для возмещения потраченных денег из федерального бюджета. Стоит отметить, что компенсация в размере 50% возможна только при отсутствии долга за жилищно-коммунальные услуги и после оплаты по квитанциям.

– Граждане не освобождаются от платежей за коммунальные услуги. Компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены, – отметила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Подать заявление на частичную компенсацию льготники могут очно – в любом отделении МФЦ, либо дистанционно – на портале «Госуслуги» или «Социальный портал».

Стоит отметить, что со следующего года в Приморском крае увеличится взнос на капремонт в многоквартирных домах. Ожидается увеличение тарифа на 33 копейки за каждый квадратный метр жилья. Если сравнивать с оплатой услуги в этом году, то она составляет 8 рублей 45 копеек за один квадратный метр, в 2022 году взнос на капитальный ремонт обойдется в 8 рублей 78 копеек за квадрат. Для льготников Приморья, соответственно, цена будет ниже.

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