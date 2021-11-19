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Владивосток19 ноября 2021 1:35

Фура в Приморье вторые сутки лежит в кювете после ДТП

По всему краю фиксируют гололед, машины сносит
Руслан НОВИКОВ
Фото: принтскрин, dpskontrol_125rus

Фото: принтскрин, dpskontrol_125rus

В Приморье на участке трассы между поселками Штыково и Шкотово "отдыхает" фура. Большегруз улетел за обочину дороги из-за неустановленного ДТП.

Об этом сообщили в соцсетях, приложив видеокадры события. Огромный большегруз на записи лежит на боку. Причину пока устанавливают. Скорее всего, водитель отвлекся и не справился с управлением - фактором могла стать и гололедица на участке дороги.

В комментариях сообщили, что фура лежит уже второй день. Большая часть пользователей строят догадки о мотивах водителя и дальнейшей судьбе большегруза.

Напомним, с утра 19 ноября трасса в Находку превратилась в каток: из-за этого на дороге фиксируют множество мелких и серьезных ДТП. В одном из них джип разорвало на части.

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