РусГидро повышает надежность электросетевого комплекса Приморского края

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Во Владивостоке под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева состоялось рабочее совещание по вопросам комплексного развития энергосистемы Приморского края.

В ходе совещания член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Роман Бердников доложил о ходе реализации Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МИРЭК), а также о проводимых работах по консолидации электросетевого хозяйства региона на базе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) РусГидро.

Программа МИРЭК была разработана после анализа технических причин масштабных отключений в Приморье в конце прошлого года в результате сильнейшего ледяного дождя. Цель программы – повысить степень защищенности сетей в неблагоприятных стихийных условиях, а также надежность электроснабжения потребителей в целом. МИРЭК включает мероприятия по реконструкции электрических сетей 0,4-110 кВ, модернизацию оборудования подстанций 35-110 кВ, расширение расчисток просек, ремонтные работы, улучшение оснащенности специальной техникой, резервными источниками электроснабжения, а также увеличение пропускной способности ВЛ 110 кВ, питающих тяговые подстанции РЖД.

Программа МИРЭК согласована с Правительством Приморского края, мероприятия по ее реализации включены в инвестиционную и производственную программы ДРСК. Объем финансирования программы на 2021-2025 гг. составляет 15,3 млрд рублей.

На 2021 год финансирование программы запланировано в объеме 2,2 млрд рублей. На сегодняшний день законтрактован весь объем работ 2021 года, проводятся закупочные процедуры под объемы 2022 года.

По словам Романа Бердникова, на данный момент в рамках программы завершено строительство кабельной линии 35 кВ Солерс-РП4 (ПС Чуркин), завершается строительство участка ВЛ 110 кВ «ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин», реконструкция ПС 35 кВ Академическая, полным ходом идет реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная и ПС 110/6 кВ Промузел, а также реконструкция сетей 0,4-10 кВ (установлено 2 115 опор). В соответствии с графиком идут работы по ремонту зданий, расширению просек, поставке спецтехники (63 единицы).

Также в своем докладе Роман Бердников подробно остановился на мероприятиях по консолидации электросетевых активов Приморья на базе ДРСК. В соответствии с решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, Приморский край определен в числе пилотных регионов по апробации модели консолидации объектов электросетевого хозяйства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между РусГидро, Минвостокразвития и Правительством Приморского края заключено в сентябре этого года в рамках Восточного экономического форума.

Цель проекта консолидации – повышение надежности сетевой инфраструктуры и качества энергоснабжения потребителей Приморского края. Причиной его разработки и реализации стали низкие стандарты технического обслуживания и невыполнение инвестиционных программ территориальных сетевых организаций (ТСО) региона, в результате – плохое техническое состояние принадлежащих им сетевых объектов и низкий уровень надежности энергоснабжения края.

В настоящее время совокупная протяженность линий электропередачи всех ТСО Приморского края составляет порядка 40 тыс. км, из которых свыше 37 тыс. км приходится на распределительные сети классом напряжения 35 кВ и ниже, которые характеризуются наибольшей аварийностью. Консолидация этих активов на базе крупнейшей сетевой организации края – ДРСК РусГидро – позволит повысить надежность и качество электроснабжения за счет применения единых стандартов технического обслуживания, сократить время ликвидации последствий аварий, повысить рациональность использования финансовых средств, поступаемых их тарифного источника.

Как заявил Роман Бердников, в настоящее время РусГидро совместно с Правительством Приморского края проводит аудит электросетевых объектов для оценки их технического состояния, определения мероприятий для приведения их в нормативное состояние, выясняется наличие правоустанавливающих документов.

В то же время участники совещания отметили, что опыт взаимодействия с муниципалитетами свидетельствует об их инертности в изменении сложившихся схем взаимодействия с ТСО. Для изменения ситуации крайне необходимо усилить работу с органами местного самоуправления по вопросам передачи муниципальных объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию ДРСК.

Также в ходе совещания его участники обсудили вопрос газоснабжения объектов электроэнергетики Приморского края. Эта тема особо актуальна в силу того, что в настоящее время на территории региона осуществляется модернизация и строительство крупных объектов генерации, которые будут использовать в качестве основного топлива природный газ.

Справка:

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.