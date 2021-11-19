Разметка на Шилкинской, озадачившая владивостокцев, оказалась ошибкой проектировщиков

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке жители озадачены новой разметкой в районе Славянского на Шилкинской. Она появилась накануне и успела многим "насолить" - на участке дороги теперь сплошная линия, а значит, развернуться и выехать, как раньше, нельзя. Нужно доехать до поворота ниже по улице. Долго горевать не пришлось: разметка оказалась ошибкой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, нововведение появилось, чтобы сделать проезд к новому Нагорному парку на Шилкинской доступнее. Власти города пояснили, что дорогу не пытались заузить - она изначально была шире нормативов. Для водителей сохранили количество полос движения.

- Что же касается сплошной линии между полосами на Шилкинской, то это оказалось ошибкой подрядчика. Её устранят в ближайшие дни, - рассказали в мэрии.

Поворот налево в районе АЗС решили ограничить - это сделали для безопасности. Как заверили в мэрии, проехать нужно лишь пару десятков метров, чтобы развернуться безопасно.

Кроме того, скоро на территории появится пешеходный переход со светофором. Его смонтируют в ближайшие дни, а заработает он в течение двух недель.

"Комсомолка" публиковала накануне гневную видеозапись одного из жителей: он пожаловался не только на неудобную разметку, но и на состояние дорог.

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