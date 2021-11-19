В новостройках Владивостока могут появиться муниципальные детские сады

Садики планируется открыть в новостройках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый, но очень важный для Владивостока проект в ближайшее время может воплотиться в жизнь. Администрация города рассматривает возможность выкупа нежилых помещений на нижних этажах новостроек для создания детских садов. В приоритете именно новые здания, соответствующие всем требованиям действующего законодательства.

Речь идет о нежилых помещениях вместимостью не меньше 90 человек. При этом минимум 20 мест должны быть для малышей до трех лет. Словом, в новых садиках, расположенных в многоэтажках, в том числе будут ясельные группы.

По словам специалистов городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, создание детских садов в специально отведенных для этого помещениях на первых этажах новостроек должно сократить очереди.

– Удобно будет всем: и детям, и родителям, которым не придется далеко возить ребенка. Для нашего города этот проект пока новый и неопробованный, при этом является самым быстрым и наименее затратным вариантом решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях, – уточнили в управлении.

Специалисты просят застройщиков и собственников направить в администрацию города их предложения по продаже нежилых помещений, отвечающие необходимым требованиям для открытия дошкольных образовательных учреждений. Все поступившие заявки будут рассмотрены.

Стоит также отметить, что мэрия Владивостока помогает частным детским садикам получить субсидии на возмещение некоторых затрат. Это касается средств, направленных на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

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