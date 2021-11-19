"Динамо-Владивосток" обыграло "Локомотив-Кубань" в домашнем баскетбольном матче

Фото: пресс-служба БК "Динамо-Владивосток"

Новичок баскетбольной Суперлиги "Динамо-Владивосток" принял "ЦОП-Локомотив-Владивосток-Кубань" и разгромил. Созданный в этом году клуб одержал первую домашнюю победу в рамках турнира - матч прошел 18 ноября в комплексе "Олимпиец".

Поддержать БК пришли и футболисты "Динамо-Владивосток". Как сообщила пресс-служба клуба, игра выдалась жесткой, обе стороны набрали фоллов. Первую четверть вели приморцы: 25:22. Долгое время игра была тягучей - команды держали примерно равный счет.

Штрафные дважды забил Денис Величкин из "Динамо", трехочковый отправил Кирилл Ситников. Наконец, еще один мяч сверху забил Кирилл Ситник. При чем защитник в этом матче действительно отличился: 8 трехочковых из десяти говорят о многом.

Борьба продолжилась и во второй половине игры. Южане попытались надавить и даже сократили отрыв. Но тщетно - победителем вышли "Динамо-Владивосток". К слову, Альберто Бланко, главный тренер "ЦОП-Локомотив-Кубань", поздравил принимающих с победой, добавив, что приморцы ее достойны.

Напомним, 4 декабря "Динамо" поедет в Химки - сражаться против одноименного клуба.

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