Приморские астрофотографы рассказали о главных звездных событиях ноября

Жители Приморья смогут насладиться лунным затмением и Леонидами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночное небо завораживает. Оно притягивает своей глубиной, мерцающими звездами и космической красотой. В ноябре у жителей Приморья, да и всего Дальнего Востока, будет отличная возможность полюбоваться лучным затмением и главным звездопадом месяца – Леонидами. 19 ноября теневое затмение с начала и до конца будет видно в ДФО в вечернее время, а пик метеорного потока придется на ночь с 17 на 18 число. «КП – Владивосток» пообщалась с известными астрофотографами края и выяснила, куда смотреть и как снимать эти астрономические события.

ПРОЧЬ ОТ ОГНЕЙ

Все звездные фотографы в один голос советуют смотреть и снимать любые метеорные потоки подальше от города и любой засветки, на темном небе, ведь так видно больше метеоров, даже если они слабой яркости. Для красивого снимка идеально поработать с камерой не одну ночь.

– Так как максимум потока Леониды в этом году совпадает с полнолунием, то засветка от Луны будет очень сильно мешать. Леониды и так обычно не богатый на метеоры поток (хотя он знаменит своими сильными метеорными дождями, я все мечтаю такой застать, желательно в новолуние), а тут еще и Луна будет. При частичном лунном затмении, которое не совсем совпадает с максимумом потока, засветка будет значительно меньше. Это должно позволить увидеть больше метеоров, но, к сожалению, продолжительность затмения в этот раз небольшая и частично в сумерках, – делится Илья Палиенко. – Я бы порекомендовал на всякий случай отъехать подальше от города, хотя бы на Русский, и любоваться затмением, а метеоры будут вишенкой на торте.

При этом, добавляет фотограф, чем северней, тем лучше будет видно именно затмение. А Антон отмечает, что можно отправиться в горы, там астрономические явления будет лучше видно, ведь воздух на порядок чище. Но для этого надо, как правило, дежурить всю ночь около пика, только вот проблемка – в ноябре уже достаточно холодно для этого.

Кстати говоря, другим регионам Дальнего Востока, может быть, повезет чуть больше, чем Приморью.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НАСТРОЙКИ

Для того чтобы сделать классный кадр Илья советует, в первую очередь, не забыть сделать фокус на звезды и проверить настройки на одиночном кадре. Сами настройки должны быть практически те же, что и для ночной пейзажной съемки: объектив пошире (чтобы больше область неба захватить), диафрагму побольше (чтобы слабые метеоры прорисовались). Выдержка зависит от ситуации: если камера на специальном штативе с ведением, то выдержку подольше, ведь метеоры любят пролетать в промежуток между кадрами. Если штатив обычный, то такую выдержку, чтобы звезды не сильно смазывались.

– Чувствительность (ISO) советовать не буду, она очень сильно зависит от камеры. У себя я ставлю в диапазоне 400-1600.

Антон Комлев дополняет «коллегу по цеху»: он для съемки метеоров обычно использует стандартные настройки для интервальной съемки ночью на широкоугольный объектив, то есть выдержка должна быть 20-30 секунд, диафрагма раскрыта как можно шире, а ISO он предлагает выставить 3200.

КУРС НА ЛЬВА

– Если повезет с погодой, то мы увидим затмение. А вот Леониды – не очень активный метеорный поток, ждать от него много не стоит, хотя могут быть и исключения. Событие выпадает на полнолуние, это не даст увидеть многие «падающие звезды», только очень яркие. Радиант находится в созвездии Льва, а Лев выходит во второй половине ночи, под утро, поэтому на фоне затмения вряд ли получится, если только какие-нибудь залетные, спорадические, – рассказывает Антон.

Он также добавил, что чем места красивее, тем будет лучше. Самые удачные варианты с видом на восток или юг.

Кстати говоря, Илья отметил, что если снимать в районе упомянутого созвездия, то метеоры будут длиннее, будто бы в виде дождя. Того самого, с картинок.

ПОПЫТАТЬ УДАЧУ

Илья говорит, что можно попробовать поснимать звездопад через телескоп, но для того, чтобы метеоры попали в кадр, нужна невероятная удача. Все, что надо будет сделать, это навести камеру на красивый пейзаж, включить серийную съемку и ждать, любоваться зрелищем. Потом, говорит фотограф, останется лишь собрать из кучи кадров одну фотографию.

– Еще можно рискнуть и взять телеобъектив, направить камеру на лунное затмение и снимать в надежде, что рядом пролетит метеор.

«СЛАБЫЕ» ЗВЕЗДЫ НЕ НУЖНЫ

– У Леонид есть прикольная «фишка» – они умеют «проливаться звездными дождями». Только это происходит раз в несколько десятков лет, вроде раз в 33 года. Активность потока на очень короткое время увеличивается в десятки, сотни или даже тысячи раз! Я такого не видел, но через десять лет надеюсь посмотреть. Должно быть красиво, – надеется Илья.

Активность метеорного потока может меняться не только у Леонид, но и других, а их, на минуточку, много. Самые популярные это Лириды, Персеиды, Геминиды, эта-Аквариды… На этом список не заканчивается!

– Однажды я наблюдал какой-то слабый метеорный поток весной, название не помню, но, несмотря на это, видел несколько достаточно ярких. Сначала подумал, что это салют или сигнальная ракета, – вспоминает Антон.

Илья, в свою очередь, выделяет декабрьский метеорный поток, пик которого приходится примерно на 14 декабря.

– Геминиды надо смотреть. Они очень активные и погода обычно хорошая. Но холодно. Нет, не так. ОЧЕНЬ ХОЛОДНО! И ветер! Я как-то одну ночь из машины вообще не выходил, из окна выставлял штатив и потом ездил вокруг фотоаппарата, – делится фотограф. – А вообще стоишь рядом с камерой, смотришь вверх, а на тебя падает небо. Потом оказывается, что половина метеоров была за пределами поля зрения объектива. Другая половина попала между кадрами. И сидишь ты дома, смотришь на пейзаж с пятью метеорами за ночь, и не веришь, что их 120 штук в час падало.

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