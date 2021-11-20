В Приморье от коронавируса умерли еще пять человек, заразились – 423

Коронавирус продолжает уносить жизни приморцев. Фото: Милана СОКОЛ

COVID-19 продолжает свирепствовать в Приморье. Всего за сутки опасная болезнь унесла сразу пять жизней. С начала эпидемии число умерших в крае достигло 1349 человек.

По обновленной информации от приморского оперштаба по борьбе с распространением инфекции, выявлено еще 423 случая заражения. За все время пандемии в крае заболели 83 582 приморца.

Вылечиться от CОVID-19 за последние 24 часа смогли 307 пациентов. По обновленным данным, за все время выздоровели 72 896 жителей края.

Специалисты настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день медики обследовали 1 720 619 приморцев. В регионе привились 717 227 человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране. Тех, кто не прошел иммунизацию, продолжают отстранять от работы. В черном списке оказались даже работники скорой помощи.

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