Часть сотрудников станции скорой помощи Находки отстранили от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса

Восемь специалистов скорой помощи отстранили от работы в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

На станции скорой медицинской помощи в Находке отстранили от работы восемь сотрудников, которые проигнорировали требования об обязательной вакцинации от коронавируса. Среди тех, кто не стал прививаться – большинство водителей, а также фельдшер и врач. Как отмечает краевой минздрав, отстранение части коллектива не скажется на оперативности работы.

– Отстранение произошло из-за невыполнения ими требований правительства региона и приказа главного государственного санитарного врача региона и оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией об обязательной вакцинации медработников в период эпидемического неблагополучия. Это 4% от общей численности работающих. Огромное спасибо всем сознательным сотрудникам, которые своевременно привились. Благодаря этому отстранение непривитых работников не скажется на работе бригад скорой медицинской помощи. Сегодня у нас стандартное количество бригад, скорая помощь работает в обычном режиме, поэтому жителям совершенно не стоит волноваться, – рассказал главный врач скорой помощи Находки Андрей Джирма.

Напомним, с 15 ноября в Приморье ужесточили антиковидные меры. Непривитых сотрудников массово отстраняют от работы. Так, в числе самых антипрививочных предприятий края оказался авиазаводе «Прогресс». Больше 400 человек едва не распустили по домам, но руководство предприятия пошло на уступки коллективу, решив продлить сроки вакцинации.

А тем временем, Приморье преодолело психологическую отметку – более 400 заболевших за сутки. На 19 ноября антирекорд – сразу 416 новых пациентов с коронавирусом и еще шесть умерших. Всего с начала пандемии заболели более 83 тысяч приморцев, умерли 1344 человека. Специалисты настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 700 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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