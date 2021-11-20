«Полыхало так, что видел весь район»: в Приморье ночью сгорел склад

Пожар уничтожил склад в Уссурийске. Фото: принтскрин видео.

Серьезный пожар случился минувшей ночью в приморском городе Уссурийск. На улице Резервная огонь охватил 1400 квадратных метров складского помещения. К счастью, в ночное время здесь не было людей, обошлось без пострадавших.

Тревожный вызов с Резервной поступил на пульт пожарной охраны Уссурийска в 01:11, спустя 9 минут к месту происшествия приехали первые подразделения.

– В 02:07 пожар локализовали, а в в 04:09 –ликвидировали открытое горение. В результате пожара произошло обрушение элементов здания, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ликвидации последствий ЧП задействовали 42 человека и 13 единиц техники.

– Полыхало так, что видел весь район, – делятся в социальных сетях очевидцы ночного пожара.

По словам местных жителей, на складе находилась полимерная продукция, все оказалось уничтожено. Ущерб предстоит установить специалистам после экспертизы.

Напомним, во Владивостоке недавно частично сгорел Некрасовский рынок. Десятки предпринимателей остались без товара и лишились торговых площадей.

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