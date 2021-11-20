Один ребенок в реанимации, еще у троих ожоги. Стали известно, кто устроил пожар в многоэтажке Владивостока

Во время ЧП пострадали четверо детей. Фото: Милана СОКОЛ

Приморская прокуратура выясняет подробности пожара в Первомайском районе Владивостока, во время которого пострадали сразу четыре ребенка. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», из-за возгорания электрощитка и подсобки на Сахалинской, 57, пожарным пришлось эвакуировать 13 человек. На данный момент стало известно, что ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Несовершеннолетние, как раз находились в нежилом помещении в подъезде. Более того, у ребят был с собой газовый баллончик.

Все четверо пострадавших получили ожоги различной степени и попали в больницу. Один ребенок находится в реанимации.

– Прокуратура Первомайского района Владивостока проводит проверку полноты и эффективности мер, принятых органами и учреждениями системы профилактики, в рамках которой, в том числе будет дана оценка действиям предпринимателя, реализовавшего газовый баллончик несовершеннолетним, – сообщила пресс-службы ведомства.

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