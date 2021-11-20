Во Владивостоке во время пожара в многоэтажке пострадали четверо детей

Пожарные эвакуировали из задымленного дома людей. Фото: Милана СОКОЛ

Субботний выходной оказался нарушен у жителей Первомайского района Владивостока из-за пожара в доме №57 на улице Сахалинская. В подъезде шестиэтажки загорелся электрощит и подсобное помещение. Дым стал быстро распространяться по этажам. Часть жильцов не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. К сожалению, есть пострадавшие, и самое страшное, что это дети.

20 ноября обеспокоенные очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу Владивостока в 11:33. Спустя восемь минут на место прибыли первые расчеты. Пожарные сразу начали эвакуировать жильцов из отрезанных дымом помещений. Девять человек с верхних этажей дома вызволили с помощью спасустройств, четверых – при помощи автолестницы.

Пожар удалось локализовать в 12:02, а ликвидировать открытое пламя в 12:15. Огонь распространился на 10 квадратных метров.

– Полная ликвидация объявлена в 13:59. Во время происшествия пострадали четверо детей, их незамедлительно передали врачам скорой медицинской помощи, – рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На данный момент редакция пытается узнать о состоянии пострадавших юных жителей города.

Напомним, весной 2021 года страшная трагедия унесла жизни двух малышей, оказавшихся в отрезанной дымом квартире на Нейбута. Тогда загорелось помещение на 21 этаже нового жилого комплекса. Детки находились по соседству и попросту надышались угарным газом.

Также «Комсомолка» подробно рассказывала о доброй истории спасения детей во время пожара, который случился совсем недавно в Приморья. Начальник 40-ой пожарной части Шкотовского района проник в горящий дом и передал через окно трех малышек. Перепуганные девчушки 2-4 лет были дома одни и прятались от дыма под одеялом.

Обновление 18:30

Все четверо детей получили ожоги, они находятся в больнице. Один ребенок попал в реанимацию.

Прокуратура уже организовала проверку по факту ЧП. По предварительным данным, пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем. Несовершеннолетние, судя по всему, как раз находились в нежилом помещении в подъезде. Более того, у ребят был с собой газовый баллончик.

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