Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток20 ноября 2021 5:55

Во Владивостоке во время пожара в многоэтажке пострадали четверо детей

Из отрезанных дымом помещений пожарные эвакуировали 13 человек
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожарные эвакуировали из задымленного дома людей.

Пожарные эвакуировали из задымленного дома людей.

Фото: Милана СОКОЛ

Субботний выходной оказался нарушен у жителей Первомайского района Владивостока из-за пожара в доме №57 на улице Сахалинская. В подъезде шестиэтажки загорелся электрощит и подсобное помещение. Дым стал быстро распространяться по этажам. Часть жильцов не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. К сожалению, есть пострадавшие, и самое страшное, что это дети.

20 ноября обеспокоенные очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу Владивостока в 11:33. Спустя восемь минут на место прибыли первые расчеты. Пожарные сразу начали эвакуировать жильцов из отрезанных дымом помещений. Девять человек с верхних этажей дома вызволили с помощью спасустройств, четверых – при помощи автолестницы.

Пожар удалось локализовать в 12:02, а ликвидировать открытое пламя в 12:15. Огонь распространился на 10 квадратных метров.

– Полная ликвидация объявлена в 13:59. Во время происшествия пострадали четверо детей, их незамедлительно передали врачам скорой медицинской помощи, – рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На данный момент редакция пытается узнать о состоянии пострадавших юных жителей города.

Напомним, весной 2021 года страшная трагедия унесла жизни двух малышей, оказавшихся в отрезанной дымом квартире на Нейбута. Тогда загорелось помещение на 21 этаже нового жилого комплекса. Детки находились по соседству и попросту надышались угарным газом.

Также «Комсомолка» подробно рассказывала о доброй истории спасения детей во время пожара, который случился совсем недавно в Приморья. Начальник 40-ой пожарной части Шкотовского района проник в горящий дом и передал через окно трех малышек. Перепуганные девчушки 2-4 лет были дома одни и прятались от дыма под одеялом.

Обновление 18:30

Все четверо детей получили ожоги, они находятся в больнице. Один ребенок попал в реанимацию.

Прокуратура уже организовала проверку по факту ЧП. По предварительным данным, пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем. Несовершеннолетние, судя по всему, как раз находились в нежилом помещении в подъезде. Более того, у ребят был с собой газовый баллончик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кто-то прокричал: в доме остались дети! Я сразу побежал к окну»: в Приморье пожарный вынес из огня трех малышек

Начальник пожарной части в Шкотово спас девочек из горящего дома (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

Происшествия: ЧП