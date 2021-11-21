На объездной трассе во Владивостоке у «Лексуса» на полном ходу отвалилось колесо

Фото: скриншот из видео. Фото: Вадим ПОПОВ

Неожиданный «сюрприз» едва не стал причиной серьезной аварии на объездной трассе во Владивостоке. У одного из двигавшихся по дороге авто открутилось переднее колесо. Покрышка продолжила свой путь и укатилась от машины на приличное расстояние. Происходящее зафиксировал видеорегистратор, находившийся в авто другого участника движения.

Все случилось на трассе Седанка – Патрокл. Автомобили двигались в сторону Владивостока, когда в районе спуска перед съездом на Горностай у Lexus RX внезапно на полном ходу отвалилось левое переднее колесо и оказалось на соседней полосе. В этот момент там, конечно же, двигались авто.

После пересечения дороги покрышка не остановилась, а покатилась дальше, оказавшись на пару километров впереди тойй машины, которая лишилась колеса. Автолюбитель, кстати, успел вовремя отреагировать на случившееся и остановить свой транспорт, избежав аварии.

Все происходящее попало на камеру видеорегистратора одного из участников движения.

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